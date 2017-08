Baile das comitivas apresenta as 13 concorrentes da Garota Agro Fest 2017

A comissão organizadora da Agro Fest 2017 realizou na noite deste sábado dia 05, um baile para a apresentar a sociedade epitaciolandense as 13 concorrentes do concurso garota Agro Fest 2017, estiveram presentes o Prefeito Tião Flores acompanhado de secretários e assessores prestigiando o evento.

As candidatas fizeram uma breve apresentação mostrando muita beleza e desenvoltura, apenas uma amostra do que vai acontecer no dia 02 de setembro, data da grande final. Sob o comando de Raphaela Costa e do coreógrafo Roberto Carlos (Péu), todas provaram que estão preparadas para brilhar na passarela da Agro Fest.

O Baile realizado no Club Guaritas contou com as atrações: Banda Perfil – Marcelo Camargo, Dj Herbe Renan e Carlos e Carlinhos, sob a Organização do Valter (Brega) e Amigos do Q.G.I.V.

