Bairro Marcos Galvão I é beneficiado com investimentos pela Prefeitura de Brasiléia

Uma marca da Prefeita Fernanda Hassem é ouvir as comunidades, tanto rural quanto urbana e anunciar investimentos quando estes já estejam em andamento.

Foi o que aconteceu na segunda-feira, 31, com os moradores do Bairro Marcos Galvão I, mais conhecido por São João, que está sendo beneficiado com a rede de abastecimento de água e posterior pavimentação asfáltica da rua principal Raimundo Acácio, sendo mais de R$ 400 mil investidos, provenientes de emenda parlamentar. Além dessa rua, a Prefeitura também fará um trabalho de recuperação nas demais ruas, além da iluminação pública que será priorizada para atender os moradores.

Lucélia Borges moradora do bairro destacou a importância dos trabalhos da Prefeitura beneficiando a comunidade.

“É uma grande alegria e satisfação estarmos recebendo a Prefeita Fernanda e toda sua equipe, trazendo toda sua equipe e anunciando melhorias para nosso bairro. Enquanto moradora me sinto feliz em saber que essa gestão está fazendo um trabalho com compromisso e responsabilidade não só aqui, como em todo o município de Brasiléia. Em apenas 6 meses, a gente já pode perceber a diferença que tem acontecido, muitas coisas que 4 anos não havia acontecido”.

O Gerente do DESAPA em Brasiléia Zezinho Araújo falou das ações desenvolvidas no local.

“Nessa rua teremos as ligações para todas as residências, estamos fazendo todas as encanações necessárias, com tubulações de água e o que for necessário. Esses investimentos são realizados graças a um esforço muito grande da Prefeita Fernanda Hassem e do Governo do Estado através do DESAPA que vem melhorando a nossa rede de abastecimento, tratamento, nosso sistema de captação de água também foi melhorado e são mais investimentos para atender da melhor forma possível a população”.

A Prefeita Fernanda Hassem falou da satisfação em está mais uma vez ouvindo a população.

“É um momento muito importante em que nós viemos aqui para ouvir os moradores. Temos consciência de que há muito por se fazer, é uma comunidade que precisa dos investimentos da Prefeitura em iluminação pública, recuperação de ruas, abastecimento de água. Estamos aqui trazendo a estrutura da Prefeitura para junto dos moradores, pois eles é quem sabem quais as dificuldades que estão enfrentando. Para começar iremos pavimentar a rua principal, graças à emenda parlamentar, juntamente com a ampliação da rede de água através do DEPASA. Agradeço a todos que vieram participar da nossa reunião para que pudéssemos ouvir e trazer a Prefeitura de encontro com os anseios da população”.

Participaram também da reunião o Presidente da Câmara de Brasiléia Rogério Pontes, vereadores Edu, Rozevete e Sabá e equipe municipal.

Comentários