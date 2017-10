Bancada anuncia mais R$ 12 milhões para recuperar ramais e investir na segurança do acre

O senador Sérgio Petecão (PSD), atual coordenador da bancada federal acreana, anunciou nesta quinta-feira (19) o descontingenciamento de R$ 12,5 milhões da emenda de bancada que vai garantir a recuperação de ramais em todos os municípios e a aquisição de mais equipamentos para as forças de segurança pública do estado.

Com o desbloqueio da verba, a recuperação dos ramais passou a contar com mais R$ 8,6 milhões, totalizando R$ 87 milhões em investimentos, e a segurança pública com 3,9 milhões, chegando a quase R$ 40 milhões para o combate à violência e ao crime no Acre.

O desbloqueio dos R$ 12 milhões pelo governo federal deu aos recursos da bancada acreana um importante reforço, que passaram a contar com R$ 126,3 milhões disponíveis para investimentos no estado. “Ficamos felizes com mais esse recurso ainda que não seja o total que necessitamos. Porém, com esse recurso daremos início à recuperação dos ramais e mais suporte à segurança pública de nosso estado”, afirmou o senador.

No entanto, Sérgio Petecão lamentou os problemas burocráticos que estão atrasando o empenho do recurso para a segurança pública. Segundo o parlamentar, a Secretaria de Segurança Pública (SESP) cadastrou propostas para aquisição de uniformes, que custará R$ 10,7 milhões; aquisição de munição e armamentos, no valor de R$ 5,7 milhões; aquisição de veículos, R$ 16,2 milhões; e aquisição de equipamentos de informática, R$ 4,2 milhões.

“A verba para a segurança já está disponível no Ministério da Justiça, e agora somam R$ 39,6 milhões. Porém, em razão da burocracia, uma parte das propostas cadastradas ainda estão em análise e outras aguardando complementação de documentos por parte da SESP”, completou o senador.

