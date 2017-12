Bancada anuncia mais R$ 5 milhões para recuperação de ramais

O coordenador da Bancada Federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), anunciou nesta quinta-feira (14) o empenho de verba adicional no valor de quase R$ 5 milhões descontingenciado pelo Governo Federal para a recuperação de ramais nos 22 municípios do Acre. Os R$ 5 milhões serão adicionados ao montante de R$ 84,7 milhões já destinados, somando o total de R$ 89,7 milhões em investimentos nos ramais do estado.

A verba é proveniente de emenda da Bancada ao Orçamento da União de 2017, junto ao Ministério da Agricultura, e beneficiará aproximadamente 13 mil famílias com a recuperação de mais de 3.500 Km de estradas vicinais – os ramais – nos municípios.

No final de novembro deste ano a Bancada Federal se reuniu com o Ministro da Agricultura em cerimônia de assinatura do convênio. “Na ocasião em que nos encontramos com o Ministro Blairo Maggi, informei que a Bancada estava compromissada em liberar mais recursos para essa emenda”, afirmou Petecão.

De acordo com o senador, a mobilização de todos os membros de toda a Bancada, deputados e senadores, ao longo do ano, foi o fator fundamental para viabilizar os recursos. “É uma conquista de todos que sempre procuramos estar unidos pelos anseios da sociedade. Estamos fechando 2017 com o sentimento do dever cumprido. Mas o ano ainda não acabou, e buscaremos mais recursos. Estou confiante de que conseguiremos ainda este ano mais um descontingenciamento”, disse Sérgio Petecão.

Início das Obras

Petecão pretende mobilizar a Bancada em janeiro, durante o recesso parlamentar, com reuniões junto a Superintendência da Caixa Econômica Federal e com o DERACRE com a intenção de estreitar o relacionamento e agilizar toda a parte burocrática a fim de que as obras sejam iniciadas já no verão.

