Bancada comemora R$ 39,3 milhões empenhados para segurança pública no Acre

O início desta segunda-feira (18) foi marcada por mais um importante encaminhamento de recursos federais para o Estado do Acre. O coordenador da Bancada Federal, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), anunciou o empenho de R$ 39,3 milhões para a Secretaria de Segurança Pública do Acre – SESP, na qual o recurso foi descontingenciado pelo Governo Federal, e serão investidos para a aquisição de equipamentos e modernização das ações das forças policiais e corpo de bombeiros no estado.

O recurso é oriundo de emendas da bancada junto ao Ministério da Justiça. De acordo com a proposta cadastrada pela SESP, R$ 3.429.653,00 serão utilizados para a aquisição de equipamentos de informática e de proteção pessoal; R$ 20.132.038,00 para a aquisição de 191 novos veículos, conforme demonstrado em lista abaixo; R$ 5.717.000,00 para a aquisição de armamentos e munições, e o restante, que somam mais de R$ 10 milhões, serão investidos na aquisição de uniformes e fardamentos.

Outro R$ 2,3 milhões serão empenhados nos próximos dias

Segundo Petecão, na semana passada, o Governo Federal descontingenciou outra parte do Orçamento no valor de R$ 2.290.978,00, que serão somados ao valor principal, totalizando R$ 41.654.479,00.

“Encaminhei um ofício ao governador do Acre comunicando esse novo descontingenciamento, agora aguardamos que a SESP providencie a alteração das Propostas. Com mais esse valor, será possível a aquisição de mais veículos para o patrulhamento de nossas cidades” – informa o parlamentar.

Petecão ressalta que tudo é fruto da mobilização de todos os membros da Bancada, deputados e senadores, que, ao longo do ano, permaneceu unida indiferente das bandeiras partidárias. “O credito é de toda a bancada federal, que em Brasília, vêm realizando esforços para viabilizar os recursos das emendas”, disse Sérgio Petecão.

