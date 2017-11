Bancada do Acre garante R$ 85 milhões para o Deracre recuperar ramais do Estado

O dinheiro liberado pelo Ministério da Agricultura poderá recuperar aproximadamente 3.157 Km de ramais, beneficiando diretamente 13 mil famílias

A bancada federal do Acre garantiu junto ao Ministério da Agricultura um convênio no valor de R$ 85 milhões para o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (DERACRE) recuperar ramais nos 22 municípios do Estado.

Segundo o coordenador da bancada, o senador Sergio Petecão (PSD), os ramais nos 22 municípios acreanos serão contemplados. “Era uma reivindicação antiga dos produtores rurais e o dinheiro é de emenda de bancada”, diz o parlamentar.

Para Petecão, a liberação dos recursos é uma demonstração do compromisso do ministro Blairo Maggi e do governo federal com o Acre. “O governo federal sabe a importância da recuperação dos ramais no nosso estado”, enfatiza.

O dinheiro liberado pelo Ministério da Agricultura poderá recuperar aproximadamente 3.157 Km de ramais, beneficiando diretamente 13 mil famílias. “Os investimentos na manutenção dos ramais é uma conquista inédita de toda a bancada”, diz Petecão.

O senador Gladson Cameli (PP) destaca que a assinatura do convênio só foi possível após os municípios apresentarem um levantamento de suas necessidades. “Contamos com uma implementação de R$ 8 milhões para implementar o valor da emenda”.

Estima-se que as obras serão iniciadas já no verão do próximo ano. “Tudo depende do Governo Estadual, em especial do DERACRE, que é o responsável pelas obras. Cabe a eles a elaboração dos projetos, bem como viabilizar as licenças ambientais para que então a Caixa Econômica Federal autorize o processo licitatório.

O diretor do Deracre, Cristovam Moura disse a reportagem que a fase de projetos já foi adiantada. “O Deracre adiantou os projetos, que foram aceitos pela Caixa e pelo MAPA, para viabilizarmos desde já o contrato de repasse. Essa é uma luta de todos, um investimento importantíssimo na produção rural, que é o grande vetor de desenvolvimento do Acre”, disse o gestor.

