Bancada federal pede verba para educação em reunião com presidente do FNDE

Parlamentares da bancada federal do Acre se reuniram nesta quarta-feira, 06, com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Silvio de Souza Pinheiro para solicitarem agilidade na análise de projetos parados nos municípios.

Segundo levantamento realizado pelo gabinete do senador Sérgio Petecão, existem diversos projetos aguardando análise e desembolso de verba por parte do FNDE. A maior parte são para obras e reformas emergenciais em escolas atingidas por enchentes, aquisição de equipamentos, construção de creches e escolas.

O levantamento citou ainda o bloqueio de repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE ) para seis municípios com atraso na análise de prestação de contas. A bancada informou que os municípios estão sendo prejudicados em razão do atraso na análise dos repasses para programas educacionais. As prestações de contas foram apresentadas e, em alguns casos, o dinheiro foi devolvido. Alguns municípios entraram com representação contra gestões anteriores mas ainda estão sem receber os recursos.

