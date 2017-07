Bancada inicia o segundo semestre com pauta positiva, diz Petecão 

Com o retorno das atividades do Congresso Nacional previstas para o dia 1º de agosto, o coordenador da bancada do Estado do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou que convocará reunião para definir as ações prioritárias para este semestre.

De acordo com o parlamentar, a bancada seguirá focada em projetos importantes de interesse do Acre. Petecão destaca a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pela bancada, uma vez que a união dos parlamentares dá peso às decisões do colegiado.

“O trabalho que fazemos é eficiente em razão da união dos demais parlamentas. Temos uma característica positiva, uma vez que não levamos para nossas reuniões nenhuma divergência político-partidária. Nos juntamos para trabalhar em prol do Acre. Nossa bancada é nota 100”, disse Petecão.

O senador afirmou que a primeira semana será marcada por reunião onde será debatida a instalação de filial do Hospital do Câncer de Barretos no Acre, proposta pelo deputado Flaviano Melo. Além disso, está previsto ainda reunirão com o presidente da Funasa a fim de solicitar a liberação de recursos de emendas que atenderão os municípios.

“Desde 2014, alocamos milhões de reais na Funasa em emendas individuais. A análise desses projetos está praticamente parada em razão da falta de pessoal e estrutura técnica da Fundação em nosso Estado e precisamos solucionar isso”, lamentou o senador.

Os parlamentares prometem ainda se mobilizarem em prol dos recursos provindos de duas emendas impositivas que vão garantir melhorias à segurança pública do Estado. A primeira emenda assegura recurso para a aquisição de armamentos, equipamentos de segurança e novas viaturas às forças policiais, a outra garante melhorias no acesso às regiões rurais dos municípios, com a recuperação de ramais.

Apesar da análise do processo estar adiantado em razão de reuniões da bancada com o Ministério da Justiça, a liberação da verba ainda carece da aprovação da Secretaria de Segurança do Estado, que tem até o dia 4 de agosto para adequar a proposta.

