Banda baiana É o Tchan abre primeira noite de folia na fronteira

Na noite desta sexta-feira, dia 30 de junho, aconteceu a abertura de mais uma edição do carnaval fora de época, o Carnavale 2017, realizado na cidade de Brasileia, localizada na fronteira do estado do Acre, distante cerca de 240km da capital acreana.

Realizara em parceira com a iniciativa privada, a prefeitura do Município na gestão da prefeita Fernanda Hassem e sua equipe, superou a expectativa no primeiro batismo relacionado no evento, que se tornou referencia na regional do Alto Acre.

Com visitantes de quase todo o estado do Acre, ainda contou com presença de turistas vindo dos países vizinho, como o Peru e Bolívia. Cerca de 25 mil pessoas foram para a praça central Ugo Poli, juntamente com políticos, como o deputado federal Leo de Brito, dos estaduais Daniel Zen e Leila Galvão, juntamente com amigos e familiares se juntaram para animar o evento.

Fernanda Hassem não deixou de esconder a alegria em ver que Brasiléia se tornou uma cidade animada e cheia de vida. “Estamos vendo que a rede hoteleira, restaurantes, barracas, o comércio em geral ficou aquecido com muitos turistas e as pessoas estão felizes aqui. Quero agradecer a parceria com o governo do Acre, Sebrae e empresas como a Bial Som, além de outros parceiros que nos ajudaram em realizar esse evento maravilhoso”, destacou a prefeita.

Neste ano de 2017, o Carnavale presenteou os foliões com duas atrações, sendo as bandas É o Tchan, que fez com que todos foliões dançassem e participassem de brincadeiras no comando dos vocalistas ‘compade’ Whoshington e Beto Jamaica, onde relembraram de antigos sucessos e os novos.

Já a Banda Cheiro de Amor, no comando da bela vocalista Vina Calmon, de 29 anos, estará se apresentando na noite deste sábado, dia 01 de julho. Se espera o aumento de ao menos 20% de novos foliões.

Com a iniciativa público privada, os organizadores realizaram um ‘cinturão’de segurança ao redor da praça, além de contar com o reforço das forças de segurança e do Detran, que realizou blitz educativa e campanha do ‘Álcool Zero’, para coibir a presença de motoristas alcoolizados pelas ruas da cidade.

