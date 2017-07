Banda Cheiro de Amor levou multidão ao centro de Brasiléia na 2ª noite de folia

Texto: Jairo Barbosa - Fotos: Alexandre Lima

Sem registro de nenhum incidente grave, a segunda noite do Carnavale, o carnaval fora de época de Brasiléia. registrou público record no último sábado na região da fronteira do Brasil com a Bolívia. A tradicional folia fora de época foi o ponto alto das comemorações dos 107 anos de Brasiléia.

O carnavale é o maior carnaval fora de época do estado e uma das festas mais importantes do calendário cultural fora da capital Rio Branco.

Este ano, a prefeitura de Brasiléia, responsável pelo evento, firmou parceira com uma empresa de eventos e livrou os cofres públicos de qualquer gasto com a festa. Mas o apoio do governo do estado, do Sebrae e de outros parceiros foi fundamental para o sucesso do evento.

A folia começou as 21 horas com a cantora acreana Sandra Melo, que abriu as apresentações no palco central, na praça Ugo Poli. Em seguida veio a atração mais esperada da noite, a banda baiana Cheiro de Amor, que não deixou ninguém parado.

A simpatia da vocalista Vina Calmon agregou mais brilho ao show que agitou a noite na fronteira.

“Vocês superaram minhas expectativas. Obrigado pelo carinho e pelo convite. Vou espalhar por onde eu passar que no Acre, em Brasiléia, tem uma galera que sabe receber muito bem a gente e claro, empolga qualquer artista”, disse a baiana para delírio dos fás.

As atrações musicais se encerraram com o suwing e o pagode da banda Os Primos, que fecharam com muito competência a penúltima noite da folia.

Neste domingo, o Carnavale se encerra com mais festa em Brasiléia. sobem no palco atrações regionais. A prefeitura fez uma estimativa de receber cerca de 40 mil pessoas nas três noites de evento.

Resgate da auto estima

Considerada até dezembro do ano passado a pior prefeitura pelo Tribunal de Contas do Estado, Brasiléia vive dias de inversos daqueles que tiravam o sono de seus moradores. Os seis meses de administração da prefeita Fernanda Hassem devolveram a auto estima a população. O carnavale foi um termometro para aferir essa mudança.

As medidas de austeridade na contenção de despesas garantiram o equilíbrio fiscal e possibilitaram investimentos que resultaram obras já entregues. A revitalização da praça onde ocorreu o carnavale foi uma delas.

“A gente vem executando um trabalho transparente, chamando a população para dentro da nossa administração. Um esforço muito grande. Tenho trabalhado de domingo a domingo e vamos continuar mantendo esse ritmo porque nosso povo precisa e merece dias melhores”, disse Fernanda Hassem.

A prefeita recepcionou os colegas do Alto Acre, Tião Flores, de Epitaciolândia, Zum, de Assis Brasil e André Maia, de Senador Guiomard.

As comemorações pelos 107 anos de Brasiléia se encerram nesta segunda feira, dia 3 de julho. com uma alvorada ao amanhecer, concurso de fanfarra e um meeting de esportes radicais.

