Bandido invade casa, rende mulher e filho de policial, troca tiros e acaba morto

Adolescente que invadiu a residência tinha 15 anos e morreu com um tiro na cabeça

O assalto aconteceu na noite desta quinta-feira (2), na Rua Purus, Loteamento Portal da Amazônia, região do Calafate. Segundo informações repassadas pela polícia, um jovem estava chegando em casa e ao abrir o portão dois homens já foram entrando e anunciando o assalto. Os bandidos entraram na residência e renderam um polícial militar aposentado, sua esposa e o seu filho.

O policial e o filho ainda tentaram iniciar uma luta corporal, mas os bandidos estavam armados e atiraram contra família, momento em que o policial, mesmo aposentado, tentou defender sua família e conseguiu tomar a arma do bandido e atirou contra um eles.

A esposa do policial, que é técnica em enfermagem, e o seu filho foram baleados pelos bandidos. O assaltante menor de idade levou um tiro na cabeça, tentando fugir quando percebeu que tinham perdido a arma.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam as vítimas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O assaltante que morreu era um adolescente de 17 anos e seu comparsa conseguiu fugir. Diversas viaturas da região e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estam na busca do segundo acusado. O local foi isolado pela polícia para o trabalho dos peritos e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

