Bandidos arrombam casa para roubar a ainda matam cão após tentar incendiar colchão

Alexandre Lima e Almir Andrade

Os bombeiros do 10º Batalhão do Alto Acre foram acionados na manhã desta quarta-feira, dia 31, quando moradores do Bairro Marcos Galvão I, localizado na parte alta da cidade de Brasiléia, dando conta de um principio de incêndio que estaria ocorrendo em uma residência.

Segundo foi apurado, o proprietário, identificado como José Oliveiria (25), teria saído cedo para fazer uma visita de saúde na capital acreana, Rio Branco, por volta das 4h00. O mesmo teria deixado a casa fechada, com a certeza que encontraria tudo como havia deixado.

Para seu desespero, soube que, por volta das 6h00, vizinhos perceberam que uma fumaça estava saindo de dentro da casa, percebendo que algo estaria errado. Com a chegada rápida dos Bombeiros, foi possível evitar que as chamas que estava somente num dos cômodos, tomassem conta de toda a casa.

O fogo foi iniciado numa cama e já alcançava o forro quando foi debelado. Foi quando os bombeiros perceberam que o incêndio foi criminoso. Duas tábuas na parte da cozinha foram arrancadas por bandidos que ainda levaram alguns objetos pessoais, um aparelho de som e uma televisão.

Não satisfeitos, resolveram atear fogo na cama e foram embora. Um pequeno cão da raça Pinscher, não resistiu a fumaça e as chamas e morreu. Segundo a mãe que esteve no local, contou que o fato já foi comunicado ao filho e já estaria retornando para que pudesse ver o estrago e prejuízo ocasionado pelos bandidos.

Após a chegada dos policiais, um vizinho comunicou que, ao tentar sair de casa para ir comprar pão, percebeu que sua moto não estava mais na garagem. Acredita que pode ter sido os mesmos meliantes que entraram na casa para roubar e depois atear fogo.

Mais informações a qualquer momento.

