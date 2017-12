Bandidos assaltam professoras à cavalo no interior do Acre

Duas professoras foram assaltadas por bandidos que estavam montados em cavalos. O caso aconteceu na zona rural de Mâncio Lima na última quarta-feira, dia 20. O caso só foi registrado na polícia nesta quinta-feira, e, segundo boletim de ocorrências, os criminosas fugiram levando os celulares das vítimas.

“A gente ia a pé, quando avistamos duas pessoas montadas a cavalo. Eles jogaram a gente para o barranco e obrigaram a entregar o celular. Eu imediatamente entreguei, jamais vou me debater com um animal de alto porte e um indivíduo que não sei se ele estava armado”, contou uma das vítimas.

A outra mulher que também foi assaltada contou que passou momentos de aflição e humilhação. “Ele mandou eu entregar o celular na mão dele, queria dinheiro, eu disse que não tinha e ele fez eu tirar a roupa para mostrar que não tinha. Eles estavam de cara limpa, só de boné mesmo”, relatou a professora.

A líder da Comunidade Passo Fundo acompanhou as vítimas até o quartel da Polícia Militar, onde conversaram com o comandante local. “Essa não é a primeira vez que acontece assalto lá. Eles vão para o balneário do São Luiz e acabam assaltando as pessoas. Queremos uma providência”, falou a líder.

