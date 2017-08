Bandidos com farda da Policia invadem agência dentro do Detran e levam R$ 10 mil

De acordo com os administradores do local, a estimativa é que os bandidos tenham levado de 10 a 11 mil reais durante a ação

A tarde desta segunda-feira, 14, foi movimentada mais uma vez na área policial, em Rio Branco. Dois homens fardados com a vestimenta da Policia Civil do Acre entraram numa agência Pague Fácil, localizada dentro da Sede do Detran, em frente ao 7ª Batalhão de Engenharia e Construção (BEC) do exército brasileiro, renderam funcionários e levaram cerca de R$ 10 mil em dinheiro.

A ação foi rápida. Segundo informações preliminares, nem mesmo o vigilante da agência percebeu que os falsos policiais civis estaria realizando um assalto. A dupla saiu do local tranquilamente, usando uma motocicleta, sem deixar pistas.

A policia militar esteve no local colhendo informações e iniciou as buscas aos homens suspeitos.

Comentários