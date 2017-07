Bandidos fazem o ‘limpa’ em rodoviária de Brasiléia após amarrar vigia

Alexandre Lima

Era por volta das 3h00 deste sábado, quando o vigia da rodoviária da cidade de Brasiléia, foi invadida por três homens ainda não identificados, armados e com material que seria usado para arrombar o caixa eletrônico e levar o dinheiro.

O vigia, que não teve o nome identificado, foi surpreendido quando um dos três entrou por um basculante, para depois ir abrir a porta para os outros comparsas. Os bandidos usaram equipamentos apropriados para quebrar parede e maçarico para cortar o caixa.

Durante o ‘trabalho’, os bandidos ainda tiveram tempo para arrombar outras lojas atrás de alguma coisa que pudessem levar. Como o caixa eletrônico estava preso ao chão da sala, tiveram que utilizar o escritório da empresa de ônibus, fazendo um buraco na parede.

Com um maçarico, tiveram acesso ao caixa e cortaram as paredes de aço, para em seguida levar uma das gavetas. Somente pela parte da manhã, o vigia conseguiu se soltar e chamar por socorro, para em seguida avisar as autoridades.

Agentes da Polícia Civil e Técnica, juntamente com funcionário do Banco, estiveram no local, onde encontraram parte das ferramentas que usaram para cometer o crime e fugir tomando rumo ignorado, com o dinheiro e objetos roubados dos outros escritórios.

Uma agencia de viagem e duas de ônibus, tiveram as fechaduras quebradas e foram reviradas pelos bandidos. Em desses, havia um cofre que ainda foi tombado, mas, parece que os bandidos desistiram de abrir.

A quantia levada do caixa eletrônico ainda está sendo levantado pelos funcionários da agência. Se acredita que o arrombamento vinha sendo arquitetado a dias pela cidade, uma vez que o pagamento do Estado foi anunciado recentemente.

As autoridades estão buscando informações que possam levar aos bandidos. Câmeras de seguranças de prédios vizinhos estão sendo analisados para que possam identificar e chegar até a quadrilha.

Mais informações a qualquer momento.

Veja vídeo com Almir Andrade.

