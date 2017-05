Bandidos invadem escola no Acre, atiram em estudante e marcam “B13” e “PCC” em parede de sala

Um estudante da escola Raimundo Hermínio de Melo, em Sena Madureira, foi executado com um tiro na cabeça e morreu a caminho do Pronto Socorro de Rio Branco.As primeiras informações dão conta de que dois criminosos armados e encapuzados invadiram a sala de aula, cheia de alunos e dispararam contra a vitima identificada apenas como Samuel, suspeito de participar da facção criminosa Comando Vermelho.

Na parede da sala, os criminosos audaciosos ainda escreveram com tinta as siglas das facções criminosas aliadas, Bonde dos 13 e Primeiro Comando da Capital (PCC), como forma de identificar quem está por trás do crime.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o momento em que alunos e professores buscam ajuda para o adolescente caído ao chão com ferimento de bala na cabeça.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda tentou encaminhar o jovem ao Pronto Socorro da capital, devido a gravidade dos ferimentos, mas, durante o atendimento, no caminho, o adolescente não resistiu e foi a óbito.

Os criminosos após o crime deixaram a escola tomando rumo ignorado.

Fonte: ac24horas

Comentários