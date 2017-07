Bandidos invadem residência e matam morador em Sena Madureira; Mulher também foi baleada

Segundo informações, criminosos invadiram sua casa e sem dó nem piedade cometeram o assassinato, evadindo-se em seguida do local.

Da redação Sena Online

O morador do Bairro Eugênio Areal – a conhecida Invasão da Xiburema identificado até agora como Rosimar foi morto à tiros na noite desta segunda-feira, 24. Segundo informações, criminosos invadiram sua casa e sem dó nem piedade cometeram o assassinato, evadindo-se em seguida do local. Antes, porém, ainda balearam a esposa da vítima conhecida como Alciene.

Informações coletadas por nossa reportagem apontam que Rosimar morreu na hora e ficou caído em frente ao banheiro interno de sua casa. A motivação do crime ainda está sendo apurada, mas tudo leva a crer que tenha ligação com o fato do filho da vítima pertencer ou já pertencido a uma facção criminosa.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e isolou a área, aguardando peritos do IML que estão sendo deslocados de Rio Branco.

Socorrida, a mulher foi encaminhada para o hospital de Sena e conseguiu sobreviver, diferentemente de Rosimar que acabou perdendo a vida.

