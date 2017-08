Bandidos jogam duas bombas incendiárias na sede social do Sintesac na capital do Acre

O ataque dos marginais com o uso de bombas incendiárias do tipo “coquetel molotov” ampliou-se. Dessa vez o ataque atingiu aos servidores da Saúde no Estado com uma tentativa de incêndio contra a sede social do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), localizada na Vila Acre. Por conta do atentado terrorista, o Sintesac vai reforçar a segurança no local.

Segundo a diretoria do sindicato, na tarde desta terça-feira (8) dois artefatos incendiários foram jogados pelo basculante de ventilação e apenas por sorte não provocaram um estrago de maior devido as garrafas terem caído em um local vazio.

Mesmo assim, o fogo provocado pelo combustível assustou aos zeladores do local, os quais além de conterem as chamas acionaram a polícia. Mesmo não tendo o ataque resultado em maiores prejuízos, as pessoas que trabalham no local ficaram em pânico e com medo de novos ataques.

Com a chegada da polícia foi feita uma varredura nas proximidades, mas nada foi encontrado. Por conta do ataque, o Sintesac vai reforçar a segurança no local.

Sindicato cobra mais segurança

O presidente do Sintesac, Adailton Cruz, destacou ser por este e outros motivos a realização de uma manifestação marcada para a manhã desta quarta-feira (9), a partir das 8h00 em frente ao Terminal Urbano da capital.

“A situação da falta de segurança para os trabalhadores em saúde há muito vem sendo denunciada e a tentativa de incêndio contra a nossa sede social somente vem a reforçar as nossas denúncias”, comentou.

O sindicalista conclamou a todos os servidores do Sintesac e demais pessoas que queiram se unir ao movimento para se juntarem no protesto: “Se todos nos unirmos, o governo vai ter de dar uma resposta e garantir os locais de trabalho, lazer e também os nossos lares”.

