Bandidos matam vigilante a tiros na maternidade de Cruzeiro do Sul

O vigilante José Francisco Constantino da Costa, de 36 anos, foi rendido por dois bandidos na noite desta quarta-feira (26), na Maternidade de Cruzeiro do Sul, onde fazia a segurança do local. Os bandidos dispararam três vezes contra ele, e levaram a arma da vítima. O profissional estava de colete, mas as balas transfixaram e atingiram o corpo dele, na região do tórax e abdômen.

Constantino chegou a ser conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Juruá, em estado gravíssimo, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu. A Polícia Militar foi acionada no momento do crime, mas não conseguiu capturar os acusados. A polícia Civil de Cruzeiro do Sul já investiga o caso.

O vigilante era morador do bairro Cruzeirinho. O velório acontece na Igreja Assembléia de Deus do mesmo bairro em que residia.

