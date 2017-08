Bate-boca entre senadores Petecão e Lindebergh quase vai aos tapas no Conselho de Ética do Senado

Sessão arquivou denúncia contra seis senadoras da oposição. Tumulto começou quando regras para escolha do relator eram anunciadas.

A sessão do Conselho de Ética do Senado desta terça-feira (8), que arquivou uma denúncia contra seis senadoras da oposição, começou com bate-boca entre os parlamentares (veja nos vídeos desta reportagem). Após o tumulto, a sessão foi suspensa por 10 minutos.

A sessão havia sido convocada para a escolha do relator da denúncia do senador José Medeiros (PSD-MT) contra as senadoras Fátima Bezerra (PT-RN), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Vanessa Grazziotin (PC do B-AM), Regina Sousa (PT-PI), Lídice da Mata (PSB-BA) e Ângela Portela (PDT-RR).