Bebedeira acaba em briga e homem é morto a golpes de faca no bairro Calafate

Uma bebedeira em um bar localizado na principal do bairro Calafate, logo após o campo do Vaz, acabou em morte na madrugada deste domingo (07), em Rio Branco. Vitima e autor bebiam juntos quando se desentenderam e começou uma confusão generalizada.

De acordo com o informado pela polícia, quando chegaram ao local, já encontraram os dois caídos. Um deles, Herlem Moraes da Silva, em óbito e o outro, Raimundo Venâncio de Souza, de 47 anos, que seria o autor, sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos na cabeça.

Testemunhas relatam que os dois estariam consumindo bebidas alcoólicas quando se desentenderam e já na frente de uma distribuidora partiram para a briga. Raimundo em posse de uma faca, desferiu vários golpes no desafeto, porém, também ficou ferido após ser atingido com vários golpes de paulada na cabeça por um terceiro homem que se evadiu do local.

Herlem morreu antes da chegada do Samu e Raimundo teve que ser levado ao Pronto Socorro para cuidar dos ferimentos na cabeça. Uma equipe policial o está acompanhando para assim que sair do hospital, ser conduzido à Delegacia onde deve ser indiciado pelo crime de homicídio.

