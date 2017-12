Boa notícia: Rocha garante recursos para Brasiléia e Jordão

Assessoria

Os municípios de Jordão e Brasiléia receberam na manhã desta terça-feira,26, uma excelente notícia do deputado federal Major Rocha (PSDB).

Ambos municípios foram beneficiados com as emendas parlamentares individual do tucano.

Jordão receberá uma R$:250 mil para a construção da secretaria municipal de Saúde, o pagamento deste recurso já foi autorizado pelo governo federal.

Já o município de Brasiléia teve a emenda no valor de 200 mil reais, empenhada, aguardando agora somente a confirmação de seu pagamento pelo governo federal. O recurso será usado para aquisição de um veículo que servirá para atender as demandas do município.

Rocha destacou a luta, juntamente com sua equipe em Brasília e no Acre, na busca de mais recursos para as cidades acreanas.

“É quase um presente de Natal, fico feliz em poder dar essa notícia aos municípios de Jordão e Brasiléia. Nossa equipe tem lutado juntamente comigo pela liberação destas emendas. Sei que as emendas parlamentares têm oxigenado as prefeituras, que, hoje se encontram abandonadas pelo governo do PT do Acre” disse ele.

