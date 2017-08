Bolívia irá fechar fronteiras para coibir entrada de bandidos brasileiros

Alexandre Lima

Segundo o informe de meios de comunicações da cidade de Cobija, capital do estado de Pando, localizado na fronteira com o Acre, o comando da Polícia estará fechando o acesso ao país, afim de evitar o ingresso de grupos criminosos do Brasil.

A medida inicialmente, estará direcionado às pontes em horários a partir das 00h00 às 06h00 a partir desta sexta-feira, dia 18. A iniciativa estará contando com o apoio da Polícia Militar do Acre, nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

As pontes internacionais, da Amizade, Wilson Pinheiro, Mapajo, Porto Evo, Primeiro de Maio, estarão fechadas e somente poderão passar a pé, munidos de documentos pessoais em mãos, tanto para sair, quanto para entrar.

A medida será para se ter o controle e coibir a entrada e saída de ambos os países, de produtos de roubo de veículos, tráfico de pessoas e drogas, contrabando e outros crimes, principalmente de membros de facções criminosas que vem assustando a Bolívia.

As autoridades dos dois países pedem a compreensão dos moradores dos dois lados, uma vez que a medida será para a segurança dos cidadãos de bem.

