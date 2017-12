Bombas de captação do Depasa em Brasiléia quebra e deixa centenas de moradores sem água

Alexandre Lima

Desde a tarde de sexta-feira, dia 8, as bombas de captação do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento – DEPASA, da cidade de Brasiléia, apresentaram problemas mecânicos de deixou de captar água para que fosse tratada e abastecesse os moradores.

A falta da água fez com que várias residências ficassem com suas caixas d’águas secas, causando transtornos pela falta. Com pouco carros pipas na fronteira, muitas residências ficaram por horas sem abastecimento, sendo que a demanda de pedidos foi grande.

Por telefone com um dos funcionários do Depasa, foi informado que a bomba captadora havia apresentado um problema mecânico na tarde de sexta-feira, dia 8, mas, ninguém havia sido informado do problema e tomou conhecimento apenas no sábado após contatos de moradores.

Informou que uma equipe estaria realizando o conserto e caso desse tudo certo, a captação da água do rio Acre voltaria durante a tarde deste domingo, dia 10. Durante todo o dia, a prefeitura de Brasileia disponibilizou o carro pipa para tentar ajudar moradores que pediam ajuda.

