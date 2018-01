Bombeiros contam como realizaram parto de criança dentro de viatura na zona rural de Brasiléia

Por Almir Andrade

Na última segunda-feira, dia 8, o Corpo de Bombeiros do 5° Batalhão do Alto Acre, foi acionado para atender a uma ocorrência em um Seringal da BR-317, km 19 de Brasiléia sentido Assis Brasil, para atender uma mulher grávida prestes a dar a luz.

Como o local era longe, e com acesso limitado devido a estrada ser de barro e após fortes chuvas que caíram na região dificultando assim o trabalho da equipe de socorro. Quando os socorristas chegaram até o local, a paciente já estava prestes a dar a luz.

Sem tempo e com longa distância a percorrer para conduzir a paciente até o hospital de Brasiléia. Os Bombeiros tiveram que agir rápido e com precisão para realizar o parto ali mesmo dentro da viatura.

Na manhã desta terça-feira, dia 9, nossa equipe de reportagem conversou com o bombeiro Marcos Antônio que junto aos seus companheiros, soldado Fernando e Everton Farias realizaram o parto dentro da viatura.

“A gente trouxe ela da casa dela. Colocamos ela dentro da nossa viatura, colocamos no banco da frente, inclinamos o banco pra que ela ficasse mais confortável possível, e, começamos a fazer o deslocamento… A gente tava andando e paramos, e fizemos (parto) lá mesmo. Depois te ter feito o parto, a criança tava bem, vimos que a criança tava bem. Fizemos a limpeza na criança entregamos pra mãe, enrolamos em um pano que a mãe levava é entregamos no colo da mãe. E a gente deslocou em direção ao hospital de Brasiléia pra deixar aos cuidados da equipe de plantão.” Disse Marcos Antônio socorrista do Corpo de Bombeiros que realizou o parto.

Parece filme, mais uma situação idêntica já havia acontecido com a filha da mesma mulher, em 2016, já havia acionado a equipe do Corpo de Bombeiros para uma mesma ocorrência, só que daquela vez, quando chegaram, a criança já havia nascido.