Bombeiros e populares conseguem evitar incêndio em residência na cidade de Brasiléia

Alexandre Lima, da redação

Era por volta das 9h30 desta segunda-feira, dia 6, quando os Bombeiros do 5° Batalhão do Alto Acre foram acionados para atender uma ocorrência de um possível incêndio em residência no centro de Brasiléia, na Rua Geni Assis, em frente ao prédio da SEFAZ.

A casa que estava fechada, era possível ver bastante fumaça que saia do interior, momento em que os Bombeiros se deslocavam para o local, um Taxista que observou e arrombou a porta e percebeu que se tratava de um incêndio num ventilador.

Com o uso de um extintor do seu carro, fez a contenção das chamas que por pouco não alcançou o colchão que estava bem próximo. Além do ventilador, uma peça de roupa também estava queimando.

A residência estava fechada e gerou acúmulo das fumaças produzidas. Os Bombeiros aguardaram por cerca de 40 minutos no local e ninguém apareceu. Foi quando vizinhos informaram que uma família boliviana reside no local e que haviam saídos pela parte da manhã.

Acredita-se que tenham deixado o ventilador ligado o qual pode ter super aquecido e gerou um curto circuito na parte elétrica.

