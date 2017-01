Bombeiros encontram corpo de jovem que morreu ao salvar família no Igarapé Redenção

De acordo com o major, ainda não há exatidão nas informações a respeito do local em que o corpo foi encontrado

Da ContilNet

Informações preliminares repassadas pelo major Falcão do Corpo de Bombeiros do Acre, dão conta de que a trágica história do herói que se jogou nas águas do Igarapé Redenção para tentar salvar uma família que acabou tendo seu barco virado durante uma travessia, chega ao fim de maneira triste.

A equipe de buscas da corporação achou o corpo de Michel Júnior Pinheiro de Souza, de apenas 24 anos. De acordo com o major, ainda não há exatidão nas informações a respeito do local em que o corpo foi encontrado, mas as esperanças de que o herói desta semana fosse encontrado com vida, infelizmente chegaram ao fim.

