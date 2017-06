Bombeiros evitam que queima irregular alcance casa e alerta população da fronteira

Alexandre Lima

Uma ação rápida dos bombeiros do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre na tarde deste sábado, dia 24, fez com que evitasse uma tragédia de proporções inimagináveis, quando foram alertados de um principio de incêndio em um quintal que poderia queimar uma casa na cidade de Epitaciolândia.

Graças a ação de moradores que alertaram os Bombeiros, conseguiram chegar rápido ao local, um prédio público localizado na Avenida Internacional, onde terceiros teriam ateado fogo em lixo jogados no quintal que ficou descontrolado, indo rumo a residências.

Em tempo, este seria a segunda ocorrência no local, quando foi realizado o impedimento que fogo chegasse nas casas laterais. Foi constatado que alguém teria ateado fogo a lixo ao lado do terreno, fez com que as chamas se propagassem para todos os lados.

Com a chegada do período de verão amazônico, onde o clima fica seco, faz com que o mato se transforme em um ‘pavio’ e o fogo se propague fácil e fique descontrolado, levando perigo às residências, campos, animais e pessoas.

Importante lembrar que, existe leis que proíbe esse tipo de queima como forma de prevenção nestes meses. Lembrando que este ano de 2017, está previsto um grande período de seca com previsão de estiagens longas sem chuva.

Pedem que, qualquer perigo relacionado a queimas, liguem para o número de emergência do Corpo de Bombeiros (193) ou para o 10º Batalhão da PM do Alto Acre (190).

