Bombeiros resgatam corpo de homem enquanto procuram menor que pulou de ponte

Um grupo de militares do Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de um homem que estava boiando nas águas do rio Acre, no bairro Panorama, em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (29), enquanto faziam buscas pela adolescente Naythami de Oliveira, 16 anos, que está desaparecida desde domingo (19).

O corpo foi encontrado por populares que acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer a remoção do cadáver que é de um homem de aproximadamente 40 anos. Os bombeiros fizeram o resgate e entregam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

A polícia ainda não sabe o motivo da morte já que o corpo está em estado de decomposição e dificultou o trabalho dos policiais. Após exame no IML é que será revelada a causa da morte.

Como estava sem identificação, a equipe do Corpo de Bombeiros entregou a vítima ao IML no Porto da Base.

