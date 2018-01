Bombeiros resgatam corpo de mulher encontrado boiando em açude na zona rural de Brasiléia

Alexandre Lima

Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, foram acionados por volta das 11h40 desta terça-feira, dia 2, para um possível resgate de um corpo que foi localizado já sem vida dentro de um açude, por familiares da vítima.

Segundo foi apurado, familiares vinham notando que a vítima, Maria Francisca de Abreu (51), vinha se demonstrando muito deprimida nos últimos dias. A propriedade é localizada no ramal do km 13, da BR 317 (Estrada do Pacífico), com acesso de pelo menos 3 km afastado do ramal.

O corpo de Maria foi localizado após os familiares a terem visto pela última vez, no início da tarde de segunda-feira, dia 1. A hipótese de suicídio não está sendo descartada devido os depoimentos feitos pelos parentes e teriam encontrado nenhum sinal de violência.

O caso seria investigado pela delegacia de Brasiléia.

