Bombeiros resgatam dupla após caírem de moto na Estrada do Pacífico

Alexandre Lima

Dois amigos que retornavam de uma confraternização no ramal do km 13 da BR 317, Estrada do Pacífico, se envolveram num acidente por volta das 18 horas, quando retornavam para cidade numa moto modelo Honda/Bizz, placa MZR 2404.

Foi quando faltava aproximadamente sete quilômetros para chegar na cidade, numa curva, o pneu da moto tocou no sinalizador (olho de gato), fazendo com que perdessem o equilíbrio e caíssem na BR se machucando.

Foi quando os socorristas foram acionados e foram até o local para realizar o resgate da dupla. Fabiano Silva de Assis (32), sofreu vários ferimentos pelo corpo e precisou ficar em observação no hospital. Já seu colega, Onezio Silva Amaral (25), chegou andando e apresentava pequenos ferimentos.

Segundo os socorristas, a dupla apresentava sinais de terem ingerido bebida alcoólica. Onezio e Fabiano ficariam em observação e seriam liberados algumas horas depois.

