Bope apreende três armas de fogo com membros de facção criminosa

Assessoria de comunicação da PMAC

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam na manhã deste sábado, 10, três armas de fogo com integrantes de facção criminosa. O fato aconteceu no bairro Santa Maria, 2° Distrito da capital.

A guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia anônima, informando que uma residência seria utilizada como ponto de venda e consumo de drogas e também usada para planejar ações criminosa na cidade. Duas viaturas montaram um cerco, apreenderam um revólver calibre 22 com seis munições intactas, uma escopeta calibre 16 com 11 cartuchos intactos, uma espingarda calibre 28 com nove cartuchos intactos, dinheiro e uma balança de precisão. Na ação foram presos Alexandro da Silva, 28 anos, Fabiano Maciel Barreto, 34 anos, Wanderson Paiva da Silva, 30 anos. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram tomadas as providências cabíveis ao fato.

