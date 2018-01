Bope incia primeira fase da Operação “Longo Alcance” nesta segunda-feira; ação deve abranger 11 municípios

Everton Damasceno

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), por meio da Diretoria Operacional (DIROP) da Polícia Militar do Acre (PMAC), inicia nesta segunda-feira, 29 de janeiro, às 7h, a primeira fase da Operação “Longo Alcance”, com saída do quartel do batalhão especializado.

A ação deve abranger a zona rural de Rio Branco e 11 municípios do Estado, entre eles Plácido de Castro, Xapuri e Sena Madureira. O Bope contará com o apoio do efetivo local para realizar as abordagens, que serão, prioritariamente, de cunho preventivo.

A informação dada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SESP) foi confirmada pelo comandante do Bope, Major Assis.

De acordo com o comandante, a ação policial que deve se estender até o final do mês de abril, visa levar o reforço policial para lugares mais distantes, onde algumas medidas devem ser tomadas nos perímetros urbanos dos municípios destacados.

A segunda fase da operação, que será aplicada nas regiões rurais dos municípios, deve começar no início de maio.

