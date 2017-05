Brasiléia assume o Programa Quero Ler

A Prefeita, Fernanda Hassem, assinou no gabinete em Brasiléia, na sexta-feira, 26, o termo de compromisso com o governador, Tião Viana, para erradicação do analfabetismo até 31 de dezembro de 2017 através do programa Quero Ler.

O Quero Ler é um ousado programa criado por Tião Viana para erradicar o analfabetismo em todo o Acre até 2018, atingindo um total de 60 mil pessoas acima de 15 anos em todo o estado.

Em Brasiléia o programa foi iniciado no mês de março, e já conta com 18 turmas na zona urbana e 15 turmas na zona rural do município. E agora a equipe irá trabalhar na busca ativa dos alunos, para que eles tenham aula em casa.

“Nós estamos em busca daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, já estamos com uma média de 220 alunos e nossa meta é alcançar mais de 600 alunos que ainda não sabem ler”, disse a professora Dorinha Araújo, coordenadora municipal do programa.

A prefeita Fernanda Hassem falou do desafio. “ Nossa equipe vai trabalhar para que Brasileia zere o analfabetismo, isso muda a vida de uma pessoa. Vamos aumentar o numero de turmas e fazer busca ativa nas casas, nossa cidade viverá uma revolução”, falou a prefeita.

O Quero Ler é apenas um dos motivos que representam uma tão boa fase da educação pública acreana. O Acre é o estado com o melhor desempenho no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na Região Norte e já está que as escolas em tempo integral, atendendo inicialmente 3.760 alunos em sete unidades.

“Brasiléia vai dar um grande presente ao nosso Estado, e vamos juntos trabalhar para levar mais vida para as pessoas”, finalizou o governador Tião Viana.

