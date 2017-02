Brasiléia de cara nova: Começa a operação tapa buraco no centro de Brasiléia

O compromisso da prefeita Fernanda Hassem com o município de Brasiléia é tão grande que, mesmo no período de inverno, a prefeitura de Brasiléia, em parceria com o governo do Estado através do DERACRE iniciou na terça feira, 21, o trabalho de tapa buraco, nas ruas do município. As obras estão iniciando pelo centro da cidade.

A prefeita, Fernanda Hassem, acompanhado dos secretários de Obras, Carlinhos do Pelado, de Planejamento Suly Guimarâes, do coordenador da Defesa civil Francisco Lima, e do vereador, Zé Gabriele, estiveram visitando as obras na rua Benjamim Constant, onde os trabalhos consistem em serviços de bueiros, drenagem e melhoria com tapa buraco.

A moradora, Fátima Oliveira, que mora na rua há mais de 20 anos, falou da importância da obra.

“Quero parabenizar a prefeita, Fernanda Hassem, por esta iniciativa na nossa rua que vem sofrendo com o período invernoso à muito tempo. Parabenizo pela grandeza dela com a nossa cidade, e logo nos primeiros dias, a gente já viu os cuidados dela com a limpeza, que iniciou no centro da cidade. Nossa população está de parabéns com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos” disse.

A prefeita, Fernanda Hassem, ressaltou que o trabalho de melhoria nas ruas será estendido a todos os bairros de Brasiléia.

“É um trabalho emergencial de tapa buraco, desobstrução de bueiros e iluminação, da nossa cidade. Peço a compreensão da nossa população, que assim que chegar o verão este trabalho vai ser estendido para todos os demais bairros.

Buscamos parcerias junto ao governo, e estamos trabalhando para melhorar Brasiléia para que os turistas venham nós visitar, para que os empresários possam investir na nossa cidade. E pedimos ainda, o apoio da população com a nossa campanha Brasiléia eu amo eu cuido, vamos cuidar juntos da nossa cidade”, disse.

Após conversar com os moradores da rua Benjamim Constant, a prefeita Fernanda Hassem, visitou as obras de tapa buraco, que está sendo realizado na avenida Geny Assis.

