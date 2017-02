Brasiléia é contemplada para receber 500 casas populares

Da redação

Uma reunião corrida na primeira semana de fevereiro na Federação da Industria do Acre, onde contou com a presença do deputado federal Major rocha (PSDB), presidente do órgão, José Adriano Ribeiro da Silva, juntamente com o corpo técnico da Fieac e do empresário Joaquim Lira, onde teve como pauta, o pedido de empenho para a liberação dos recursos para a construção das 500 casas na cidade de Brasiléia, prometida desde a enchente de 2015.

Na oportunidade, o deputado Rocha se prontificou em ajudar na liberação desse recurso. Com a crise passada e troca de presidentes, essa reponsabilidade ficou quase que esquecida deixando a população a espera das tão sonhadas habitações.

O empresário Joaquim Lira que desde 2015 vem correndo atrás da construção dessas residências, na tarde desta quarta-feira, dia 8, recebeu a ligação do Deputado Rocha, onde foi avisado que os recursos serão devidamente liberados. Já nesta sexta-feira, dia 10, representantes de Fieac estarão visitando Brasileia para iniciar o levantamento da área aonde será feito os estudos técnicos.

“Serão 500 famílias que moram em áreas de risco que serão beneficiadas. Graças ao empenho da Fieac e do Deputado Rocha, estamos vendo que esse sonho está saindo do papel e será realizado”, finalizou o empresário Joaquim Lira.

