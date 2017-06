Brasileia e mais três municípios do Acre são beneficiados com emendas de Flaviano

Os municípios de Brasiléia, Acrelândia, Porto Acre e Senador Guiomard já possuem em conta um total de R$ 684.400,00 referentes a emendas parlamentares de autoria do deputado Flaviano Melo (PMDB).Os recursos foram assegurados junto ao Orçamento Geral da União(OGU/2016),via Caixa econômica Federal(CEF) e Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde(FNS).

Acrelândia foi beneficiada com R$ R$ 100 mil. Já Porto Acre recebeu R$ 98.210,00 enquanto Senador Guiomard foi favorecido com R$96.190,00.A totalidade dos recursos vai ser aplicada na aquisição de equipamentos para saúde básica. Por sua vez, Brasiléia foi contemplada com R$ 390 mil que serão aplicados na aquisição de equipamentos agrícolas(na caso trator de pneus com grade e caminhão basculante).

Importância

Para Flaviano, o crescimento nos índices de saúde pública sinaliza na direção do desenvolvimento e bem estar social. Por isto mesmo, o investimento em equipamentos de saúde básica contribuem decisivamente na redefinição de práticas de saúde, articulando as bases de promoção, proteção e assistência social. Já os equipamentos agrícolas vem garantir uma agricultura mais forte e dinâmica, promovendo estímulo econômico e desenvolvimento social.

Comentários