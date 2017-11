Alunos de Brasiléia conseguem vagas ofertadas no Acre por escola modelo do SESC carioca

Vídeo: Alexandre Lima e Marcus José

A escola Instituto Odilon Pratagi, localizada na cidade de Brasiléia, distante cerca de 240kmd a capital do Acre, s destacou mais uma vez pelo ensino de qualidade ofertado aos alunos da rede pública, conseguindo um elevado destaque no IDEB, alcançando a média de 6.1 a nível estadual.

Dessa forma, os alunos vêm conseguindo destaque e vagas na escola modelo do SESC-Rio de Janeiro nos últimos anos. Neste ano de 2017, surpreendendo a todos, três alunos foram destaques, sendo que apenas quatro vagas são oferecidas para o Estado do Acre.

Os alunos Ana Júlia da Silva dos Santos e Paulo Victor Morais de Souza, ambos de 14 anos de idade e da mesma sala, participaram das fases avaliativas da escola do SESC/Rio e conquistaram duas vagas.

A escola SESC/Rio iniciou em 2008 um projeto na área de educação. A escola se caracteriza por oferecer um ensino efetivamente integral para uma comunidade de alunos que representam a vasta diversidade cultural brasileira. Os estudantes vêm de todo o Brasil para formar, juntamente com os educadores, uma comunidade de aprendizagem.

Para ingressar na instituição, o estudante precisa participar de um processo de seleção. As pré-inscrições são abertas no meio do ano. A prova é aplicada no mesmo dia e horário em todas as unidades federativas.

A mãe da aluna Ana Julia relatou em sua rede social; “Você é maravilhosa. Se dedicou, se esforçou com intensidade e buscou com intensidade o que queria. Mamãe te ama muito. Seremos sempre seu porto seguro. Você agora é Escola SESC de ensino médio. O Rio de Janeiro te espera”.

Segundo o aluno Paulo Victor, a seleção foi muito difícil. Pois, as provas são de amplo conhecimento. Ele ficou muito surpreso com sua aprovação com o processo seletivo.

A equipe gestora e professores da escola Instituto Odilon Pratagi, todos os anos incentivam os alunos do 9º ano a realizarem o processo seletivo. Acreditam no trabalho de excelência realizado pela escola SESC/RJ.

Diante dessa conquista, a equipe gerenciada pela professora Ana Maria Pacífico Cruz, sente-se honrada e acredita que tem trabalhado no caminho certo, pois, o resultado de um trabalho que enfatiza o ensino-aprendizagem torna-se evidente ao ver alunos se destacando a cada ano letivo.

Comentários