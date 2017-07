Brasiléia inicia trabalhos de recuperação de ramal e construção de ponte no km 84, acesso ao seringal Apodi

Neste final de semana, a Prefeita Fernanda Assem, esteve na comunidade do Seringal Apodi, localizada no km 84 mais 38 km de ramal, para anunciar a boa notícia de que os moradores serão beneficiados com a recuperação do ramal e a construção de uma ponte sobre o Rio do Ouro, sendo uma necessidade antiga dos moradores, onde as máquinas já iniciaram os trabalhos.

O anúncio dos investimentos foi recebido com muita alegria pelos moradores que há mais de 4 anos encontravam-se no isolamento, sem terem como escoar sua produção e após os trabalhos, terão trafegabilidade de inverno a verão.

“Eu estou gostando muito do trabalho da Prefeita Fernanda Hassem e me surpreendi, pois nas gestões passadas quando as máquinas vinham fazer já era o início do inverno e com pouco serviço, já tinham que parar por causa das chuvas. E agora a Prefeita trouxe o investimento no início do verão. Eu acredito que ela vai fazer um ótimo trabalho. Eu gosto de político assim como ela está sendo, que não promete que vai fazer, ela quando vem conversar com a comunidade os investimentos já estão acontecendo e nós que somos produtores de borracha, estamos muito satisfeitos. O ramal recuperado vai facilitar muito a nossa vida”, destacou Raimundo Monteiro da Paixão morador da comunidade.

O Presidente do Núcleo de base Revolta José Roberto também agradeceu pelo investimento “É uma satisfação muito grande receber a Prefeita em nossa comunidade, que estava isolada por falta desse ramal e dessa ponte que será construída. A situação de muitos moradores é caótica e agora, graças ao esforço da Prefeita, estamos todos felizes em saber que ela está disposta a nos ajudar, mesmo com pouco recurso. É uma alegria imensa saber que agora temos quem enxergue as nossas dificuldades e se dispõe a melhorar a vida do produtor rural”.

O Presidente da Câmara de vereadores de Brasiléia, vereador Rogério Pontes falou representando o Poder Legislativo “Estamos aqui, eu e o vereador Edu, nessa comunidade e é um motivo de muita alegria está trazendo essa grande notícia, inclusive as máquinas já iniciaram os trabalhos de recuperação do ramal do km 84 no Seringal Apodi. Só temos a agradecer o empenho da Prefeita Hassem e toda sua equipe em está realizando o sonho dessa comunidade em recuperar o ramal e a construção dessa ponte”.

A Prefeita Fernanda Hassem fala da satisfação em levar investimentos a quem tanto necessita “Percebemos que essa é uma comunidade unida e que anseia por dias melhores. Viemos aqui trazer o nosso mandato, trazer a pequena estrutura que nós temos a serviço da comunidade. Ouvimos atentamente as reivindicações. Estamos com 4 frentes de trabalhos de recuperação de ramais, na linha 9, km 84 Arraial, km 59 e agora aqui no km 84, Seringal Apodi. A construção da ponte sobre o Rio do Ouro dá acesso a 30 famílias e esse investimento trará dignidade a esses moradores que tanto necessitam. Estamos fazendo um esforço enorme e trazendo esses investimentos com recurso próprio, garantindo dias melhores, em respeito a todos os produtores rurais”.

Participaram também da reunião que foi realizada no Núcleo de base Revolta, na propriedade do senhor André Maciel, Antônio Francisco, Joãozinho, Naldo Maciel e Andrade da equipe municipal e a comunidade local.

É a Prefeitura de Brasiléia garantindo investimentos à população.

