Brasileia irá realizar a primeira feira do mel do Alto Acre

Foi realizada na manhã de quarta-feira, 8, uma reunião com os representantes da Prefeitura de Brasileia, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar do Acre (Seaprof) e a Coordenadora da cadeia Produtiva do Mel, para tratar a respeito da 1° Feira do Mel da Reserva Extrativista Chico Mendes.

O objetivo da reunião foi para organizar a data, local e logística da primeira feira do Mel da Reserva Chico Mendes. Visando divulgar e fortalecer a cadeia produtiva do mel, do Alto Acre, para a população do município e dos países vizinhos, além de ajudar aos produtores para que possam aumentar o faturamento mensal, melhorando a qualidade de vida de todos os familiares.

O Diretor de produção da Agricultura Familiar, Paulo Braña, falou a respeito da realização da feira. “A feira do mel que será realizada, irá trabalhar com dois tipos de produtores, Meliponicultores e Apicultores, que são as pessoas que trabalham com a produção de mel das abelhas sem e com ferrão. A ideia é fazer com que todos os produtores da regional do Alto Acre e Capixaba venham expor os seus produtos, divulgando os seus trabalhos e aumentando a renda familiar, fazendo com que fomente a economia local”, informou Paulo.

Durante a exposição terá também a mostra de artesanato confeccionado por artesãos da região e atendimento com o médico Cubano que irá realizar um trabalho na área da Apiterapia, medicina alternativa, com os ferrões das abelhas para aqueles que sentirem necessidade.

O diretor do Sebrae do Alto Acre, Jorge Saad, comentou a respeito da parceria com a prefeitura de Brasileia e da organização da feira. “Mais uma parceria acertada, para a realização da 1ª Feira do Mel da Reserva Extrativista Chico Mendes onde vamos trazer outros produtos da agricultura familiar, divulgando o trabalho dessa população tão trabalhadora e apresentar esses produtos naturais e de grandes benefícios para saúde. E com isso só quem ganha é a população de Brasileia, que tem uma gestora que vai em buscas de melhorias por meio das parcerias que realiza com Sebrae e Governo do Estado”, ressaltou Jorge.

A feira será realizada no dia 24 de novembro, no mercado Municipal Maria Florêncio, em Brasileia.

A secretária de Planejamento, Suly Guimarães, falou da ansiedade e da surpresa da quantia de mel produzida pelos produtores. “Nós estamos ansiosos pela realização da feira e muito feliz em fazer parte da organização, a expectativa é que a população conheça a produção do município e que possamos movimentar a economia regional”, informou Suly.

