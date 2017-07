Brasiléia realiza IX Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeita, Fernanda Hassem, participou na sexta-feira, 21, no auditório do Cedup da abertura da IX-Conferência Municipal de Assistência Social que tem como tema “Garantia dos Direitos no Fortalecimento do SUAS”.

Durante a conferência serão apresentados os serviços ofertados pela secretaria de Assistência Social no município, uma palestra sobre a garantia dos direito e fortalecimento do SUAS, além dos grupos de trabalho sobre proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos sócio assistenciais, gestão democrática e controle social, acesso às seguranças sócio assistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos e a legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos sócio assistenciais.

“Para o município é um grande avanço cada vez que se promove um evento como esse, e as pessoas vão ter a oportunidade de falar sobre o que desejam para o serviço da assistência social, e as propostas serão encaminhadas para a conferência estadual e a nacional”, completou a secretária de Assistência Social, Josiane Pimentel.

A representante do Conselho Estadual de Assistência Social, Ivanete Rodrigues da Silva Paes, elogiou a organização da conferência.

“Para nós é um privilégio participar desse momento de emancipação do município, da organização da sociedade civil para consolidar esse momento democrático, de discussão política, formulação, avaliação e proposição para aquilo que ainda precisa avançar no município”, disse.

A deputada estadual, Leila Galvão, também participou da abertura.

“Eu quero parabenizar toda equipe da assistência social que mobilizou a comunidade para a conferência, e garantir que o nosso mandato está trabalhando para articular políticas, que ajudem a melhorar ainda mais a vida da nossa população”, falou a deputada.

A Prefeita, Fernanda Hassem, falou sobre a importância da realização da Conferência.

“Essa Conferência é muito importante para o nosso município, e com essa mobilização feita pela equipe da Assistência Social vamos garantir o norte das políticas públicas pensadas para o coletivo. O desafio é muito nessa área, e por isso precisamos juntos planejar para agir na melhoria da vida da população. E no início do nosso mandato tivemos muitas dificuldades, pois o município não tinha a rubrica da Assistência Social, e foi feita toda uma movimentação para poder trabalhar em 2017, e garantir o apoio necessário para as ações da assistência social. Além disso aderimos a um novo programa o Criança Feliz, sempre em busca do melhor para a população”, finalizou.

Comentários