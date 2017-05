Brasiléia recebe 1ª edição da ‘Viver Ciência Itinerante’

Alexandre Lima, com Assessoria SEE

A cidade de Brasiléia recebe nestes dias 24 e 25, a primeira edição da ‘Viver Ciência Itinerante. Um projeto que é extensão da Mostra da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (Viver Ciência), que um programa em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Acre, onde contou com a presença do Secretário Estadual, Marcos Antonio Brandão Lopes, além da prefeita do Município, Fernanda Hassem e da deputada Leila Galvão.

A amostra conta com exposições cientificas, oficinas, Planetário, atividades de Matemática divertida, brincando com a ciência, saúde na ciência e também, o cine ciência. Toda essa atividade acontece no Centro de Educação Profissional (CEDUP) da cidade.

Essa atividade é desenvolvida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação e Esporte (SEE), em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação. O planetário, uma superbolha de ar com um potente projetor, mostra a cada sessão de mais ou menos uma hora singularidades do universo conhecido, com ênfase nas galáxias, na formação dos planetas e em como nascem e morrem as estrelas.

Centenas de alunos da rede pública estadual e municipal foram convidados a participarem do evento, além da zona rural, fato esse que impressionou diversos alunos que se impressionaram ao conhecer a exposição Paisagens Cósmicas complementa com belíssimas imagens do Universo o que o público juvenil poderá ver no planetário.

Railan Valentim de Oliveira, de 10 anos, acordou eufórico com o que viveria na manhã de quinta-feira, 25, no centro de Brasileia. Ele é um dos cerca de 30 estudantes da escola municipal Valéria Bispo Sabala, distante 26 quilômetros da cidade pela Estrada do Pacífico.

Na escola, disseram à turma que eles teriam a oportunidade de conhecer o espaço interplanetário. “Vi Júpiter bem de perto e os anéis de Saturno voando sobre minha cabeça. Essas coisas eu só tinha visto nos livros. Foi muito bom”, diz Railan, empolgado.

O colega Marlon de Castro diz ter se impressionado com a beleza das estrelas. “A gente vê de longe, do quintal da casa da gente, e nem imagina o quanto elas são ainda mais bonitas de perto”, diz.

Veja a vídeo reportagem com a prefeita Fernanda Hassem, secretário Marcos Brandão e a deputada Leila Galvão.

