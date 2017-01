Brasiléia recebe comissão para discutir plano de contingenciamento sobre o Rio Acre

Alexandre Lima e Marcus José

As notícias são boas, mas, requer cuidados e planejamentos neste período de chuva que assola a região Amazônia, onde já registrou enchentes capazes de deixar cerca de 80% da cidade de Brasiléia debaixo de muita água, causando um transtorno que ainda estão sendo superados.

Desta feita, uma comissão composta pelo Subcomandante do Bombeiros no Acre e Coordenador Geral da Defesa Civil no Estado, Coronel Batista, juntamente com o cientista e pesquisador Foster Brow, na companhia do Comandante do 5º Batalhão do Alto Acre, capitão Almir Vieira, do coordenador no Município Francisco Lima, foram recebidos pela prefeita Fernanda Hassem em seu gabinete, nesta sexta-feira, dia 13.

No início desta semana, os trabalhos de contingenciamento começaram na Capital, onde foi demonstrado a preocupação com o aumento do Rio Acre, uma vez que o Município não pode esperar para o nível alcance o transbordamento para que algo seja feito, assim, estão realizando estudos antecipados caso seja necessário ajudar famílias inteiras.

Pensando dessa forma, Fernanda Hassem solicitou essa reunião para sua equipe possa se preparar para eventuais situações futuras, passando por cursos de capacitação que irão fazer na Capital a partir da próxima semana.

Para Foster Brow, os trabalhos de prevenção deve ser uma constante, uma vez que o clima vem passando por mutações constantes nos próximos 20 anos, ocasionando assim, enchentes e secas mais constantes no futuro. Daí, a necessidade de planos ‘B’ com previsões no mínimo de seis meses de antecedência.

As coordenadas para o caso de uma eventual enchente no futuro, foi passada pelo Coronel Batista nesta primeira visita à Brasiléia, deixando o 5º Batalhão a disposição da administração.

Segundo Fernanda, essa preocupação com os trabalhos preventivos estão sendo levantados como; abastecimento, água, comunicação, alojamentos, barcos, etc, para que ninguém seja pego de surpresa, apesar do nível do Rio Acre estar abaixo do previsto, não se pode prever nada no futuro.

“Estamos mobilizados para que, caso seja necessário, possamos dar suporte para quem venha precisar. Agradecemos essa parceria com esses órgãos que se tem demonstrados atentos com nossos Municípios e já estamos mobilizando todas as Secretarias, além de nos reunir em breve com o gestores de Epitaciolândia e de Cobija (Bolívia), para traçar planos de emergência”, disse a prefeita.

