Veja vídeos: Brasiléia recebe Programa Saúde Itinerante e Projeto Mulher Cidadã

Durante dois dias estão sendo ofertadas diversas especialidades médicas e exames de alta complexidade e quem ganha com essa parceria é a população que garante um atendimento médico de qualidade que iniciou na sexta-feira, 23, na Escola Estadual Kairala José Kairala terminando na tarde do dia 24.

O Governo do Estado do Acre através da Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia desenvolve no município o Programa Saúde Itinerante e Projeto Mulher Cidadã, levando atendimento médico especializado à toda a população, além da oferta de serviços voltados às mulheres da região.

Essa importante ação no município oferece diversos atendimentos e consultas nas áreas de ginecologia, obstetrícia, clínica médica, pediatria, dermatologia, endocrinologia, psiquiatria, geriatria e gastroenterologia. Além de atendimentos da Defensoria Pública e de serviço social, exames de preventivo do câncer do colo uterino, endoscopia digestiva alta, ultrassonografia, eletrocardiograma e exames laboratoriais.

“Estamos aqui juntamente com a equipe do Saúde Itinerante para atender a população com os nossos serviços do Mulher Cidadã, que tem como objetivo estender cidadania, garantindo direitos e serviços às mulheres e hoje Brasiléia está sendo contemplada”, frisou a Coordenadora do Projeto Mulher Cidadã Fran Albuquerque.

Rosemary Vânia Fernandes da Coordenação do Saúde Itinerante disse da importância do programa na comunidade “Pra nós é uma grande satisfação proporcionar atendimento na área de saúde a tantas pessoas que necessitam das especialidades que são ofertadas. A procura é grande em todas as áreas e nossa equipe está à disposição para atender a população de Brasiléia”, disse Rosemary.

A Deputada Leila Galvão que também visitou o Itinerante falou da junção de esforços para que o programa fosse realizado “Essa atividade social é de fundamental importância. Nosso mandato tem sido pautado através de articular ações desenvolvidas pelo Governo do Estado para atender a população da nossa região do Alto Acre. Graças a Deus tem dado certo e já beneficiamos com o Programa Saúde Itinerante os municípios de Xapuri, Epitaciolândia e agora Brasiléia. A Prefeitura está sendo uma grande parceria juntamente com toda a equipe da saúde municipal. Desde ontem todos as especialidades estão sendo bastante procuradas e a população está saindo satisfeita com o atendimento recebido. Estaremos sempre defendendo ações para a nossa região e a saúde é uma delas”.

A Prefeita Fernanda Hassem que visitou o atendimento do Saúde Itinerante durante os dois dias, destacou a importância dessa ação no município “Foi um esforço muito grande do Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Saúde, da Deputada Estadual Leila Galvão e da Prefeitura de Brasiléia para trazer o Saúde Itinerante e o Projeto Mulher Cidadã, que são de fundamental importância. São tantas especialidades e a população carecem desses atendimentos e exames de alta complexidade de forma gratuita. Brasiléia está completando nos próximos dias 107 anos e o presente que estamos dando é muito trabalho, tanto na cidade quanto na área rural, visando proporcionar mais qualidade de vida à nossa população, só temos a agradecer a todos os parceiros”, finalizou Fernanda Hassem.

Durante a visita realizada no sábado participaram também Andréia Viana representando a Defensoria Pública e os vereadores Rosildo, Rozevete, e Zé Gabriele.



