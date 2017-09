Brasileiro é encontrado amarrado e morto na Bolívia

Da Redação

No final da tarde desta sexta-feira (29), por volta das 17h00min, a polícia boliviana se deslocou até a Fazenda Sao Gabriel, localizada na estrada que liga os municípios Futuro e Porto Rico, para verificar a existência de um corpo de um homem já sem vida.

Segundo apurado, o corpo foi encontrado pelo cidadão boliviano Anthony Sanchez Daher, de 31 anos, o qual estava vistoriando uma das habitações destinadas aos funcionários da fazenda de sua família, quando se deparou com o corpo de Sebastião Lima da Silva, de 37 anos, de nacionalidade brasileira, ainda agonizando, e de imediato informou aos seus familiares para ajudarem a socorrer a vítima.

Quando policiais chegaram no local, a vítima ja havia ido a óbito. A vitima estava com as mãos amarradas, e apresentava diversas perfurações no pulso, na altura da perna direita, no joelho esquerda e na altura do peito.

Ao lado do corpo foi encontrado a carteira com todos os documentos da vítima. O Ministério Público de Futuro tomou conhecimento do caso, e deu início ao processo investigatório.

