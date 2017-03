Brasileiro que matou boliviano com tiro de escopeta é condenado a 15 anos de prisão

Sebastião Pereira da Silva foi interceptado e detido quando tentava atravessar a ponte internacional que liga Cobija ao Acre

A Justiça da Bolívia condenou a 15 anos de prisão o brasileiro Sebastião Pereira da Silva pelo assassinato de um boliviano durante uma discussão no departamento de Pando, que faz fronteira com o Acre e Rondônia, informou a Procuradoria Geral do Estado neste domingo.

De acordo com a promotora departamental, Patricia Romero, o Tribunal de Sentença de Cobija, na capital de Pando, determinou que Silva deverá cumprir a pena na penitenciária de Villa Busch.

Segundo as investigações, o crime aconteceu quando o brasileiro e o boliviano, identificado como Yaner Estrada Cortez, bebiam com outros trabalhadores na fazenda de propriedade do pai da vítima. Silva se “enfureceu” por uma exigência feita por Estrada, “pegou uma escopeta e disparou, tirando-lhe a vida de maneira imediata para depois fugir rumo ao Brasil”, indicou Patricia.

Sebastião Pereira da Silva foi interceptado e detido quando tentava atravessar a ponte internacional que liga Cobija ao Acre.

