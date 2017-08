Buracos na BR 317 registram mais um acidente deixando feridos

Alexandre Lima

Um acidente envolvendo um taxi lotação, modelo VW/Parati, placas NAD 5547, do município de Xapuri e que tinha como destino final, as cidades da fronteira do Acre, por pouco não entra nas estatísticas com vítimas fatais.

Segundo foi apurado, o motorista profissional Francisco Ferreira da Silva (49), conduzia quatro passageiros tranquilamente quando foi surpreendido no km 26, por um carro modelo Corsa/Chevrolet, que bateu na sua lateral, após tentar ultrapassar e foi surpreendido por buracos na BR.

Num movimento brusco e ao bater, fez com o taxi perdesse o controle, rodando até capotar por algumas vezes no meio da estrada. Milagrosamente, todos os passageiros e o motorista, sofreram apenas escoriações leves pelo corpo, uma vez que todos estavam de cinto de segurança.

Uma equipe de socorristas dos bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre foram deslocados para realizar os primeiros socorros e resgate das vítimas, para o hospital Raimundo Chaar em Brasiléia.

O motorista do Corsa (não identificado), parou para prestar socorro. Após retirar todos de dentro do taxi, se comprovou apenas que sentiam dores musculares. Duas mulheres que estavam de passageiras e nada sofreram, pegaram carona com o motorista e foram para a cidade.

O passageiro Raimundo do Nascimento (60), sentia dores nas costas junto com o motorista e Pablo foi levado de maca, por sentir mais dores na região lombar, mas estava consciente e sem fraturas. Todos passaram por exames e ficariam em observação nas próximas horas.

