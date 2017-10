Caiu o reinado: FPA perde o comando da AMOPREB para oposição após 20 anos

Alexandre Lima

Após 20 anos de comando da Frente Popular do Acre, comandado por integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT), a Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes de Brasiléia e Epitaciolândia – AMOPREBE, passa para o comando da oposição, onde terá como novo presidente, José Maria Pimentel, o ‘Açucar’.

A história da Amopreb é longa e marcada por história de luta da classe operaria da zona rural dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, sem falar que era um grande reduto político para a Frente Popular. Hoje, se estima que tenha pouco mais de 3000 mil famílias dentro da RESEX.

Desde sempre, as eleições para a presidência foram marcadas por muita luta, entre situação e oposição. Muitas das vezes, sempre tendo a interferência do judiciário para que se chegasse ao famoso ‘tapetão’, aonde sempre a Frente Popular ganhava.

Nesta eleição que aconteceu na sexta-feira, dia 26, não foi diferente. Durante todo o pleito, que teve como protagonistas os candidatos da chapa 02, representada pela candidata da FPA, Leila Ferreira, e a chapa 1, com o José Maria, o Açucar, tiveram seus momentos de ‘embate’, ao ponto de ter o adiamento imposto pelo judiciário da Comarca de Brasiléia.

Mesmo com um grande suporte de pessoas e material, Leila Ferreira não conseguiu impor um ritmo de campanha que viesse ameaçar os trabalhos de José Maria. Este por sua vez, contou apenas com pequenas ajudas.

Nesta eleição o grupo de oposição do Alto Acre com apoio dos mandatários, vieram dar o suporte na reta final. Por volta das 18 horas de sexta (27), se iniciou as apurações das 21 urnas cadastradas, aonde consagrou a massacrante vitória do grupo da oposição liderada por José Maria e sua vice, Luiza Carlota.

Para surpresa de todos que acompanharam a apuração, ninguém imaginou um resultado tão expressivo após tantos anos. A Chapa 1 conseguiu alcançar a inacreditável porcentagem de 70,5% dos votos válidos, registrando apenas 29,5% para a representante da Frente Popular.

Após o final da apuração final, a nova diretoria da AMOPREBE foi empossada imediatamente. José Maria e Luiza Carlota irão ficar a frente da Associação no próximo quadriênio.

Comentários