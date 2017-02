Câmara de Assis Brasil realiza sua 1ª Sessão Ordinária de 2017

Vereadores fazem indicações ao Poder Executivo. Confira as solicitações!

Indicação é o instrumento legislativo aprovado pelo Plenário ou pela Mesa Diretora cuja finalidade é a de sugerir que outro órgão tome as providências que lhe sejam próprias. Veja as indicações da Primeira Sessão Ordinária da Câmara de Assis Brasil:

INDICAÇÃO Nº 001/2017 da Vereadora GILDA ALMEIDA DA SILVA DAMASCENO – PR, para que seja solicitado junto ao Governo Estadual o pagamento da parcela do ICMS ECOLÓGICO ao Município de Assis Brasil;

INDICAÇÃO Nº 002/2017, para que seja criado e executado um projeto cultural denominado “CINEMA NA RUA,” o qual será desenvolvido semanalmente nos bairros do município de Assis Brasil e uma vez por mês na Concha Acústica.

INDICAÇÃO Nº 001/2017 da Vereadora ANA CLÁUDIA DA SILVA GONÇALVES DE MORAES – PSD, para que seja criado um projeto de implantação de lixeiros grandes em pontos estratégicos das ruas, para centralizar a coleta de lixo em Assis Brasil.

INDICAÇÃO Nº 001/2017 do Vereador ANTÔNIO CAMELO DE CASTRO – PP, para que seja realizada uma melhoria na Rua Eneide Batista, no que se refere a tampar a rede de esgoto, especificamente em frente à casa da senhora Bete que vende churrasquinho.

INDICAÇÃO Nº 001/2017 do Vereador LAZARO ARTUR BRASIL MANCHINERI – PC do B, para que seja criado uma Secretaria Municipal Indígena em Assis Brasil;

INDICAÇÃO Nº 002/2017, para que seja realizado no dia 19 de Abril (Dia do Índio), um campeonato de Futebol Indígena com premiações diversas, tais como troféus, medalhas, camisários, bolas e bombas de ar para enchê-las;

INDICAÇÃO Nº 003/2017, para que seja feita Emenda à Lei Orgânica, criando um Artigo que trate sobre a população indígena no Município de Assis Brasil.

INDICAÇÃO Nº 001/2017 do Vereador PAULO SALES DA SILVA – PP, para que seja realizada uma limpeza no Igarapé Cascata.

INDICAÇÃO Nº 001/2017 da Vereadora ANTÔNIA PEREIRA CAVALCANTE – PC do B, para que seja solicitado reajuste salarial para os conselheiros tutelares;

INDICAÇÃO Nº 002/2017, para que seja realizado uma operação tapa buracos nas ruas José do Bonfim e Juvenal Duarte de Souza.

