Câmara de Brasiléia empossa novo vereador com casa cheia

Alexandre Lima e Marcus José

A Sessão Extraordinária realizada na manhã desta terça-feira, dia 9, na Câmara Municipal de Brasiléia, foi palco para posse do novo vereador do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o advogado Francisco Valadares, onde passa a ocupar a vaga do agora ex-vereador, Mário Jorge Fiesca, que teve seu mandato cassado pela Justiça.

Valadares teve momentos de emoções pertinentes, uma vez que a plenária ficou lotada com amigos, simpatizantes, eleitores e familiares que partilharam do momento muito esperado. Os colegas vereadores que irão participar das próximas sessões até 2020, desejaram boas vindas ao novo colega.

“Estamos entrando na Casa para realizar um trabalho com vereador em defesa do Município que acolheu a mim e minha família a décadas atrás. Vamos fazer um trabalho consciente com responsabilidade defendendo os interesses dos brasileenses e só tenho que agradecer por esse dia que vai ficar na minha história”, contou o novo vereador.

Segundo foi apurado na Câmara, este seria o segundo caso de cassação nos 107 anos de fundação do Município de Brasiléia, que teria acontecido na década de 1980. Valadares usou seu tempo na tribuna para agradecer e já apresentar projetos de interesses ao Município e mostrar que irá fazer parte da bancada de oposição.

“Quero ser um instrumento para poder contribuir muito mais apresentando projetos para sociedade de Brasiléia, auxiliando o poder executivo e legislativo para que nossa cidade que já está tão maltratada e sofrida, para que volte ser àquela cidade que foi”, destacou.

